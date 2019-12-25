Рогозин счел данные о дыре на МКС вредными для отношений с США

Глава "Роскосмоса" не стал комментировать слухи о проблемах со здоровьем американской астронавтки.

Генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин счел данные о дыре на Международной космической станции вредными для отношений с США. Такое заявление чиновник сделал во время интервью для радиостанции "Эхо Москвы". Гость программы отказался комментировать версию происхождения этого отверстия на модуле орбитальной станции.

Лучше не комментировать, потому что это нанесет ущерб двусторонним отношениям с США. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Ведущий Венедиктов спросил у главы "Роскосмоса", была ли в появлении дыры на МКС "медицинская история". Дмитрий Рогозин ответил на это предположение положительно. Напомним, что ранее NASA оценило сообщения о причастности астронавтки к появлению дыры в МКС. С августа 2018 года на МКС выявили падение давления воздуха. Российские представители Олег Кононенко и Сергей Прокопьев позднее обнаружили дыру в корпусе корабля "Союз МС-09", который пристыковался к МКС. В бытовом отсеке были найдены следы металлической пыли, которые остались от сверления.

В середине августа стало известно, что у участницы космической экспедиции 2018 года Серены Ауньон-Чанслеллор (американка) было заболевание, которое "могло спровоцировать острый психологический кризис". Этот диагноз мог заставить астронавтку захотеть всеми способами ускорить ее возвращение на планету. В NASA заявили, что подобные обвинения не заслуживают доверия.

Стало известно, кто просверлил дыру в корабле "Союз" в 2018 году.

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