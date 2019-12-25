Стало известно, кто просверлил дыру в корабле "Союз" в 2018 году

Инцидент на МКС произошел в конце лета 2018 года.

Отверстие в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" в 2018 году просверлил человек, которому было неизвестно устройство судна. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в отечественной РКО.

По данным агентства, отверстие было сделано в шпангоуте корабля в условиях невесомости.

Из восьми отверстий только одно было сквозное, остальные насверлены словно с отскоками сверла, что, скорее, говорит о сверлении именно в условиях невесомости без необходимого упора. из сообщения собеседника СМИ

Отмечается, отверстие в обшивке не могло быть сделано во время нахождения судна на земле, так как оно бы не прошло испытания в вакуумной камере перед отправкой в космос.

Также собеседник подчеркнул, что после инцидента американские космонавты, находящиеся на МКС, отказались проходить тест на полиграфе. Кроме того, в ходе расследования было отказано в осмотре инструментов и сверл экипажа Международной космической станции.

Напомним, 30 августа 2018 года на МКС понизилось давление. Эксперты установили, что такую ситуацию создала утечка в пристыкованном к станции "Союзе". Через год после инцидента генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что происхождение отверстия известно, однако "нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем".

Ранее Рогозин назвал причину внезапного включения двигателей "Науки".

Фото: Центр подготовки космонавтов