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Рогозин назвал причину внезапного включения двигателей "Науки"

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Инцидент, в ходе которого МКС повернуло на 540 градусов, произошел 29 июля.

Глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин назвал причину внезапного включения двигателей многофункционального лабораторного модуля "Наука". О ней он рассказал в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

По словам Рогозина, инцидент произошел из-за проблем, связанных с алгоритмами системы управления. 

Там были проблемы, связанные с алгоритмами системы управления. И всё предсказать, как поведет вся система, было очень сложно.

Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Напомним, модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля. После этого он самопроизвольно включил двигатели, из-за чего Международную космическую станцию повернуло на 540 градусов. В ходе инцидента экипаж не пострадал. "Науку" интегрировали в МКС 31 июля. Данный модуль предназначен для проведения исследований и экспериментов. На его борту находятся манипулятор, дополнительная каюта, места для хранения грузов и аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

Ранее исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев заявил, после данного ЧП не было выявлено каких-либо повреждений МКС, однако не исключается, что последствия могут проявиться в будущем.

Видео: Youtube / Соловьёв LIVE

Теги: дмитрий рогозин, мкс, модуль наука, роскосмос
Категории: Новости России, Лента новостей,

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