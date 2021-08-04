"Роскосмос" объяснил причину внезапного включения двигателей "Науки"

Исполнительный директор по пилотируемым программам государственной корпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев заявил, что причиной внезапного включение двигателей многофункционального лабораторного модуля "Наука" стало срабатывание алгоритма безопасности. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "Россия 24".
По словам Крикалева, после ЧП не было выявлено каких-либо повреждений Международной космической станции, однако не исключается, что последствия могут проявиться в будущем.
Модуль, видимо, сам не мог поверить в то, что он уже состыковался, поэтому когда приводили в исходное систему управления модуля, то система управления решила, что она еще в свободном полете - и <...> сработал алгоритм, включающий двигатели на отвод.
Сергей Крикалев, исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса"
Он подчеркнул, что в настоящее время с причинами инцидента разбирается специальная комиссия.
Напомним, модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля. После стыковки он самопроизвольно включил двигатели, из-за чего Международную космическую станцию повернуло на 540 градусов. В ходе инцидента экипаж не пострадал. "Науку" интегрировали в МКС 31 июля. Данный модуль предназначен для проведения исследований и экспериментов. На его борту находятся манипулятор, дополнительная каюта, места для хранения грузов и аппаратуры для регенерации воды и кислорода.
Ранее космонавты с МКС провели экскурсию по новому модулю "Наука".
Видео: YouTube / Россия 24
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