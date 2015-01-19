Космонавты с МКС провели экскурсию по новому модулю "Наука"

Он пристыковался к станции в минувший четверг.

Российский космонавт Олег Новицкий, находящийся в настоящее время на борту Международной космической станции, провел видеоэкскурсию по новому модулю "Наука". Ролик был опубликован на Youtube-канале государственной корпорации "Роскосмос".

На опубликованных кадрах видно, как Новицкий и его коллега по МКС Петр Дубров открывают люк и показывают интерьер модуля, который пока заполнен доставленными грузами. После этого космонавты направились в жилую зону приборно-герметичного отсека "Науки". Новицкий пообещал показать более подробную экскурсию позже.

Напомним, модуль был запущен с космодрома Байконур 21 июля, он в штатном режиме пристыковался к Международной космической станции 29 числа текущего месяца. Модуль предназначен для проведения исследований и экспериментов. На его борту находятся манипулятор, дополнительная каюта, места для хранения грузов и аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

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Видео: Twitter / novitskiy_iss