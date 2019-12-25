Украинцы решили "поддержать" полет Джеффа Безоса.

Украинский борщ с гречневым багетом запустили в космос. Ролик опубликован в социальной сети Instagram. По информации от местных журналистов, акцию презентовала компания "Сильпо". Таким образом бизнесмены ответили основателю Amazon и богатейшему человеку планеты Джеффу Безосу, который совершил суборбитальный полет.

Украинскими специалистами нужная высота (в 30 тысяч метров) была достигнута за полтора часа. За полетом продуктов можно было наблюдать при помощи установленной на борту стратостата видеокамерам.

"Миллиардер" не догадывается, что раньше него в стратосфере побывали украинские продукты. Вся планета наблюдает за космическими путешествиями, и сейчас лучшее время рассказать, что украинский борщ — это космос! Екатерина Огуряева, организатор запуска, директор по маркетингу

В фирме подчеркнули, что готовили запкус продуктов в космос около месяца. Они объяснили, что в стратосфере температура воздуха достигает минус 75 градусов по Цельсию, а порывы ветра - порядка 200 километров в час.

Джефф Безос рассказал о впечатлениях от полета на корабле New Shepard.

Фото: Pixabay.com