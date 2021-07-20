Джефф Безос рассказал о впечатлениях от полета на корабле New Shepard

По словам Безоса, полет превзошел его ожидания.

Богатейший человек мира Джефф Безос рассказал, как совершил суборбитальный полет на корабле New Shepard. Своими впечатлениями он поделился во вторник на пресс-конференции.

В космическое путешествие американский предприниматель отправился с младшим братом Марком, 82-летней Уолли Фанк и 18-летним Оливером Дейменом из Нидерландов. Безос удивлен "насколько естественным" оказалось для него ощущение в невесомости.

Атмосфера Земли – огромная. Но когда оказываешься над ней, осознаешь, что она очень тонкая, маленькая и хрупкая и мы вредим ей, перемещаясь по планете. Одно дело – понимать это, и совсем другое – увидеть собственными глазами. Джефф Безос, основатель Amazon, американский предприниматель

Напомним, что Безос является владельцем Blue Origin, которая осуществила первый суборбитальный полет корабля New Shepard. Теперь фирма собирается осуществлять регулярные туристические полеты в космос.

Ранее мы сообщили, что появилось видео из капсулы корабля New Shepard.

Видео: Blue Origin