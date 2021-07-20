Опубликовано видео из капсулы корабля New Shepard

Американский предприниматель, основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос показал суборбитальный полет из капсулы корабля New Shepard. Видео он опубликовал в своем Instagram.
Вместе с Безосом в космос отправился его младший брат Марк, 82-летняя Уолли Фанк (профессиональная летчица), а также 18-летний Оливер Деймен из Нидерландов. Таким образом, Фанк стала самым пожилым человеком, который побывал в космосе, а Деймен – самым молодым. Пока пассажиры корабля летали в невесомости, управление осуществлялось автоматически.
Ранее мы сообщили, что Джефф Безос отправился в космос на New Shepard.
Видео: Instagram / jeffbezos
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