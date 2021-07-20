Опубликовано видео из капсулы корабля New Shepard

Полёт продлился около 11 минут. В течение трех из них пассажиры летали в невесомости.

Американский предприниматель, основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос показал суборбитальный полет из капсулы корабля New Shepard. Видео он опубликовал в своем Instagram.

Вместе с Безосом в космос отправился его младший брат Марк, 82-летняя Уолли Фанк (профессиональная летчица), а также 18-летний Оливер Деймен из Нидерландов. Таким образом, Фанк стала самым пожилым человеком, который побывал в космосе, а Деймен – самым молодым. Пока пассажиры корабля летали в невесомости, управление осуществлялось автоматически.

Ранее мы сообщили, что Джефф Безос отправился в космос на New Shepard.

Видео: Instagram / jeffbezos