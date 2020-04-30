Джефф Безос отправился в космос на New Shepard

В космосе туристы пробудут 11 минут.

Основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос отправится в космическое пространство. Об этом сообщили представители компании-оператора миссии Вluе Оrigin. Известно, что миллиардер отправлен на околоземную орбиту при помощи космического корабля New Shepard. Он стартовал с площадки Launch Site One в штате Техас.

Известно, что в полет кроме Безоса также отправился его брат Марк. Также космос увидят самый молодой и самая старая космические туристы. Речь идет о 18-летнем Оливере Дэмене и 82-летней бывшей летчице Уолли Функу. Корабль с космическими путешественниками достигнет границы космоса, после чего вернется на планету, совершив суборбитальный полет. Мероприятие продлится около 11 минут. Три минуты туристы проведут в невесомости.

Напомним, что данный полет проходит в 52-ю годовщину высадки американцев на Луну. Это событие было зафиксировано 20 июля 1969 года.

Миллиардер Брэнсон слетал в космос и вернулся на Землю.

Фото: Instagram / blueorigin

Видео: YouTube / Blue Origin