Пашинян заявил, что у Армении нет планов полета на Луну

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у страны нет планов полета на Луну. Об этом он заявил на форуме по инновациям в общественной сфере.
По словам Пашиняна, в госсекторе Армении есть много обладающих знаниями профессионалов, однако "знание может дать результат лишь в рамках правильной системы". Он подчеркнул, что над американской программой "Аполлон" по высадке на Луну работали 400 тысяч ученых.
Мы, конечно, за нашу тысячелетнюю историю никогда не планировали и, к сожалению, сегодня тоже не планируем лететь на Луну, И причина одна - отсутствие этих 400 тысяч ученых и профессионалов.
Никол Пашинян, премьер-министр Армении
Ранее Пашинян заявил, что у Армении нет планов вывода из страны 102-й российской военной базы.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все