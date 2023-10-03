Пашинян заявил, что у Армении нет планов полета на Луну

Он также напомнил, сколько ученых работали над американской программой "Аполлон".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у страны нет планов полета на Луну. Об этом он заявил на форуме по инновациям в общественной сфере.

По словам Пашиняна, в госсекторе Армении есть много обладающих знаниями профессионалов, однако "знание может дать результат лишь в рамках правильной системы". Он подчеркнул, что над американской программой "Аполлон" по высадке на Луну работали 400 тысяч ученых.

Мы, конечно, за нашу тысячелетнюю историю никогда не планировали и, к сожалению, сегодня тоже не планируем лететь на Луну, И причина одна - отсутствие этих 400 тысяч ученых и профессионалов. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Ранее Пашинян заявил, что у Армении нет планов вывода из страны 102-й российской военной базы.

Фото: Piter.tv