Пашинян заявил, что у Армении нет планов полета на Луну
Сегодня, 13:57
Он также напомнил, сколько ученых работали над американской программой "Аполлон".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у страны нет планов полета на Луну. Об этом  он заявил на форуме по инновациям в общественной сфере.

По словам Пашиняна, в госсекторе Армении есть много обладающих знаниями профессионалов, однако "знание может дать результат лишь в рамках правильной системы". Он подчеркнул, что над американской программой "Аполлон" по высадке на Луну работали 400 тысяч ученых.

Мы, конечно, за нашу тысячелетнюю историю никогда не планировали и, к сожалению, сегодня тоже не планируем лететь на Луну, И причина одна - отсутствие этих 400 тысяч ученых и профессионалов.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Ранее Пашинян заявил, что у Армении нет планов вывода из страны 102-й российской военной базы.

Фото: Piter.tv

Теги: луна, никол пашинян, полет, премьер-министр армении
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

