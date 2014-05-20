Пашинян: у Армении нет планов вывода из страны 102-й российской военной базы

Ереван поблагодарил Владимира Путина за работу по перемирию с Азербайджаном.

У национального правительства Армении нет планов по выводу дислоцированной на территории страны 102-й российской военной базы, которая дислоцируется на территории Гюмри. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в Польском институте международных отношений. Иностранный чиновник из Еревана ответил на вопрос о том, обращалась ли армянская сторона к Москве с просьбой свертывания базы.

У нас нет никаких планов, программ, как и озабоченностей по поводу присутствия на территории Армении 102-й российской военной базы. У нас тесное партнерство с Российской Федерацией - налажены экономические связи, политические связи. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Власти Армении пояснили, что отношения с российским руководством в настоящее время находятся на этапе трансформации. Страна решительно настроена на развитии сотрудничества. При этом глава местного правительства указал на решающую роль Владимира Путина в установлении перемирия между Арменией и Азербайджаном от 8 ноября 2020 года. Никол Пашинян заметил, что такая договоренность в будущем превратилась в декларацию, подписанную Ереваном и Баку в Вашингтоне.

Пашинян: Армения рассматривает сотрудничество в строительстве новой АЭС не только с США.

