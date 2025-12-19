Пашинян: Армения рассматривает сотрудничество в строительстве новой АЭС не только с США

В Ереване рассматривают все возможные варианты по энергетическому сотрудничеству.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о том, что Ереван рассматривает сотрудничество в строительстве новой АЭС не только с американцами, но и с другими международными партнерами, включая и Россию. Соответствующее заявление иностранный политик сделал местным журналистам в ходе правительственного брифинга. СМИ задали вопрос о том, принято ли уже властями окончательное решение по тому, что проект модульной АЭС будет создаваться совместно с США.

Мы работаем со всеми партнерами: Францией, США, Россией, Южной Кореей и Китаем, - и необходимые решения будут приняты после получения соответствующих уверенных ответов на все возможные вопросы. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Никол пашинян отметил, что им еще 8 августа 2025 года были подписаны три меморандума с Дональдом Трампом. Документы включали, в том числе, сотрудничество в сфере энергетики. Касательно несогласия экспертов с тем, что модульные АЭС более безопасные, чем традиционные объекты, чиновник из Еревана отметил, что профильная работа ведется при участии институциональных экспертов.

Пашинян сообщил о планах объединения энергосистем Армении и Азербайджана.

Фото: YouTube / A1plus