На Солнце зарегистрирована вспышка уровня X2.5 — высшего балла

Астрономы пояснили, что вспышка сопровождалась крупным выбросом плазмы, который хорошо различим на поступивших снимках с космических телескопов.

На Солнце зарегистрирована вспышка высшего балла. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований при Российской академии наук (ИКИ РАН) через официальный Telegram-канал. Согласно предварительным сведениям, на Звезде начинается прогнозировавший ранее рост активности. Сейчас он преодолел порог вспышек высшего уровня. На Солнце в 04:07 утра 24 апреля по московскому времени зафиксирована вспышка уровня X2.5. Событие является самым сильным почти за последние два с половиной месяца. Более крупная вспышка, уровня X4.2, в последний раз была зарегистрирована специалистами четвертого февраля 2026 года на фоне происходившей в тот период времени исключительно мощной серии солнечных событий.

В то же время, центр взрыва довольно сильно смещён к краю Солнца (угол до направления на Землю составляет более 60°), а кроме того даже глазом видно, что плазма уходит вбок, поэтому есть большая вероятность, что событие окажется нейтральным для Земли. сообщение от экспертов

Эксперты добавили, что точные вводы о произошедшем и последствиях для Земли можно будет сделать в течение дня по результатам математического моделирования. Эксперты добавили, что фронтальные удары в такой ситуации исключены, однако нашу планету может коснуться край плазменного облака. При этом на Солнце не фиксируется признаков спада активности. Астрономы не исключили, что в течение сегодняшнего дня возможны новые крупные события.

На Солнце произошла сильная вспышка.

Фото и видео: Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)