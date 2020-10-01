Ученые решили загадку "энергетического кризиса" на Юпитере

Для этого была создана карта верхних слоев атмосферы газового гиганта.

Международная группа ученых выяснила причину нагрева атмосферы Юпитера. Механизм этот долгое время оставался неизвестным. Назвали эту аномалию астрономы "энергетическим кризисом". Статья была опубликована в журнале Nature.

Так, ученые проанализировали данные, которые были получены обсерваторией Кека на Гавайях. Они также создали более подробную тепловую карту верхних слоев атмосферы Юпитера. Выяснилось, что в окрестностях областей, где наблюдаются полярные сияния, температура атмосферы достигает высоких значений. И эти регионы отвечают за нагрев всей планеты.

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