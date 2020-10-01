Ученые решили загадку "энергетического кризиса" на Юпитере

Международная группа ученых выяснила причину нагрева атмосферы Юпитера. Механизм этот долгое время оставался неизвестным. Назвали эту аномалию астрономы "энергетическим кризисом". Статья была опубликована в журнале Nature.
Так, ученые проанализировали данные, которые были получены обсерваторией Кека на Гавайях. Они также создали более подробную тепловую карту верхних слоев атмосферы Юпитера. Выяснилось, что в окрестностях областей, где наблюдаются полярные сияния, температура атмосферы достигает высоких значений. И эти регионы отвечают за нагрев всей планеты.
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Фото: pixabay
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