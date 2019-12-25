Ученые: против штамма "дельта" могут потребоваться новые вакцины

Они пришли к такому выводу после проведения испытаний.

Для борьбы с распространением штамма "дельта" коронавируса могут понадобиться новые вакцины. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на испытания британских ученых.

В исследовании приняли участие около 100 тысяч добровольцев. Результаты проведенной работы показали, эффективность препаратов от коронавируса против заражения упала с 64 до 49 процентов, против развития симптомов – с 83 до 59 процентов.

Следуя из этого, ученые пришли к выводу, что итоги испытаний показывают оправданность разработки отдельной прививки против штамма "дельта", так как существующие на данный момент препараты малоэффективны против мутирующего вируса.

Ранее мы сообщали, что за пять месяцев текущего года Россия экспортировала вакцин на 303,6 млн долларов.

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