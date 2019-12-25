За пять месяцев 2021 года Россия экспортировала вакцин на 303,6 млн долларов

Объём физических поставок за рубеж составил 159 тонн.

В январе-мае этого года объем российского экспорта вакцин составил 303,6 млн долларов, или 22 млрд рублей. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

Объем физических поставок вакцин за границу составил 159 тонн. Отмечается, что речь идет о препаратах по коду ТН ВЭД 3 002 200 009 ("прочие вакцины для людей").

Для сравнения, всего за три предыдущих года, то есть с 2018 по 2020 годы Россия экспортировала 468,3 тонны препаратов. Общая стоимость равняется 182,1 млн долларов. Получается, что за пять месяцев 2021 года экспорт вакцин увеличился почти в два раза, если сравнивать с объемами за предыдущие три года.

Основная доля в экспорте принадлежит вакцине от коронавируса "Спутник V". Препарат был уже зарегистрирован в 69 странах.

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