Гинцбург заявил, что "Спутник V" и назальная вакцина могут защитить от коронавируса на 100%

Он отметил, что этот вопрос необходимо изучить в ходе клинических испытаний.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что иммунизация вакциной "Спутник V" и ревакцинация назальной вакциной могут защитить от коронавируса на 100%. Об этом пишет "РИА Новости".

Гинцбург предполагает, что это может защитить не только от тяжелого течения заболеваний, но и в принципе от заражения коронавирусом. Он сказал, что пока это только предположения, необходимо этот вопрос изучать в ходе клинических исследований. Однако предполагается, что вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот.

Ранее мы писали, что в России зафиксирован новый рекорд по смертям от коронаивруса за сутки.

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