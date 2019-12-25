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Гинцбург заявил, что "Спутник V" и назальная вакцина могут защитить от коронавируса на 100%
Сегодня, 12:57
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Гинцбург заявил, что "Спутник V" и назальная вакцина могут защитить от коронавируса на 100%

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Он отметил, что этот вопрос необходимо изучить в ходе клинических испытаний.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что иммунизация вакциной "Спутник V" и ревакцинация назальной вакциной могут защитить от коронавируса на 100%. Об этом пишет "РИА Новости".

Гинцбург предполагает, что это может защитить не только от тяжелого течения заболеваний, но и в принципе от заражения коронавирусом. Он сказал, что пока это только предположения, необходимо этот вопрос изучать в ходе клинических исследований. Однако предполагается, что вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот.

Ранее мы писали, что в России зафиксирован новый рекорд по смертям от коронаивруса за сутки. 

Фото: pixabay 

Теги: вакцина спутник v, назальная вакцина
Категории: Новости России, Лента новостей,

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