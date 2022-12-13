В Петербурге намерены создать назальную вакцину от туберкулёза

Разработка будет проводиться в институте имени Смородинцева. В качестве госзаказчиков вакцины выступят министерства здравоохранения РФ и Белоруссии.

В Северной столице состоялась встреча директора НИИ гриппа им. Смородинцева Дмитрия Лиознова и госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. Руководители обсудили возможности для разработки медками из Петербурга и Белоруссии вакцины от туберкулёза.

Предполагается, что уникальный препарат будет представлять из себя векторную назальную вакцину. Она поможет при проведении иммунотерапии туберкулёза лёгких. Подобные клинические исследования будут проводиться впервые.

По ловам Мезенцева, в качестве государственных заказчиков разработки готовы выступить министерства здравоохранения России и Белоруссии.

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Фото: Piter.TV