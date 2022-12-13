Петербуржцами рассказали, каким стал "портрет" ковидного пациента

По словам Гусева, изменился профиль: теперь это не 65+, а 80 лет и старше.

В понедельник, 6 марта, петербуржцам рассказали о том, как изменился "портрет" ковидного пациента. Об этом сообщил главный врач СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина" Денис Гусев, пишет "Интерфакс".

По словам Гусева, изменился профиль: теперь это не 65+, а 80 лет и старше. Они имеют положительный анализ на коронавирус, но среди всех проблем со здоровьем коронавирус стоит на пятом-десятом месте.

Ранее за время пандемии в Петербурге от ковида скончались более 80 медиков. За 3 года город выплатил заболевшим врачам и их семьям свыше 11 млрд рублей.

Фото: Piter.tv

