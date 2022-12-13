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За время пандемии в Петербурге от ковида скончались более 80 медиков
Сегодня, 15:34
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За время пандемии в Петербурге от ковида скончались более 80 медиков

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За 3 года город выплатил заболевшим врачам и их семьям свыше 11 млрд рублей.

За 3 года пандемии COVID-19 в Северной столице от болезни на рабочем скончался 81 медик. Об этом сообщил руководитель комздрава Дмитрий Лисовец в ходе пресс-конференции в "Интерфаксе" в понедельник, 6 марта.

Чиновник подчеркнул, что медработников, которые скончались вследствие заражения не на рабочем месте, ещё больше.

В общей сложности медикам и семьям погибших работников здравоохранения было выделено 11 млрд рублей из региональной казны. Их передали более 36 тыс. человек.

Ранее мы сообщили о том, что  медики в 2022 году в среднем получали 143 тысячи рублей в месяц.

Фото: Piter.TV

Теги: covid-19 в спб, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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