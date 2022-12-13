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Комздрав: медики в 2022 году в среднем получали 143 тысячи рублей в месяц
Сегодня, 15:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Комздрав: медики в 2022 году в среднем получали 143 тысячи рублей в месяц

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Средний и младший персонал достиг уровня 71,5 тысячи рублей.

Средний доход медиков в государственных учреждениях по Петербургу по итогам 2022 года составил около 143 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции "Интерфакса" рассказал глава Комздрава Дмитрий Лисовец.

По итогам прошлого года в расчёт бралась величина 71 500 рублей – это средний доход по Петербургу. По данным Комздрава, врачи по итогам 2022 года в госучреждениях получили в среднем зарплату 143 тысячи рублей. Средний и младший персонал достиг уровня 71,5 тысячи рублей.

В ходе пресс-конференции Лисовец также заявил, что за три года умерли более 80 медиков, которые заразились коронавирусом на работе.

Ранее на Piter.tv: Комздрав Петербурга будет отвечать за предоставление бесплатной медпомощи горожанам.

Фото: Piter.tv

Теги: доход, медики
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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