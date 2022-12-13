Комздрав: медики в 2022 году в среднем получали 143 тысячи рублей в месяц

Средний доход медиков в государственных учреждениях по Петербургу по итогам 2022 года составил около 143 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции "Интерфакса" рассказал глава Комздрава Дмитрий Лисовец.
По итогам прошлого года в расчёт бралась величина 71 500 рублей – это средний доход по Петербургу. По данным Комздрава, врачи по итогам 2022 года в госучреждениях получили в среднем зарплату 143 тысячи рублей. Средний и младший персонал достиг уровня 71,5 тысячи рублей.
В ходе пресс-конференции Лисовец также заявил, что за три года умерли более 80 медиков, которые заразились коронавирусом на работе.
Ранее на Piter.tv: Комздрав Петербурга будет отвечать за предоставление бесплатной медпомощи горожанам.
Фото: Piter.tv
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