Комздрав Петербурга будет отвечать за предоставление бесплатной медпомощи горожанам

Ведомство будет осуществлять работу в рамках реализации закона о Территориальной программе государственных гарантий.

В 2023 году за бесплатное оказание гражданам медицинской помощи в Северной столице будет отвечать городской Комздрав. Соответствующее постановление подписано губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Ведомство будет осуществлять работу в рамках реализации закона о Территориальной программе государственных гарантий.

Таким образом, представители Комздрава будут утверждать перечень медицинских организаций, видов медпомощи вне ОМС, порядок приобретения лекарств. Кроме того, ведомство будет ответственно за размещение информации о врачах-специалистах, нормативных правовых актов о маршрутизации застрахованных лиц и т.д.

Фото: Piter.TV