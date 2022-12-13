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Комздрав Петербурга будет отвечать за предоставление бесплатной медпомощи горожанам
Сегодня, 11:10
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Комздрав Петербурга будет отвечать за предоставление бесплатной медпомощи горожанам

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Ведомство будет осуществлять работу в рамках реализации закона о Территориальной программе государственных гарантий.

В 2023 году за бесплатное оказание гражданам медицинской помощи в Северной столице будет отвечать городской Комздрав. Соответствующее постановление подписано губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Ведомство будет осуществлять работу в рамках реализации закона о Территориальной программе государственных гарантий.

Таким образом, представители Комздрава будут утверждать перечень медицинских организаций, видов медпомощи вне ОМС, порядок приобретения лекарств. Кроме того, ведомство будет ответственно за размещение информации о врачах-специалистах, нормативных правовых актов о маршрутизации застрахованных лиц и т.д.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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