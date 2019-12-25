Спреем от ковида привились почти 2 тыс. петербуржцев

Назальную форму рекомендуют при повторной вакцинации.

В четверг, 6 октября, стало известно, что 1859 горожан привились от ковида спреем в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Сейчас вакцина в виде спрея есть в наличии в 90 поликлиниках во всем городе. Назальную форму рекомендуют при повторной вакцинации. Спрей от ковида не имеет побочных эффектов и легче переносится, отмечают в Смольном. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводят с интервалом в 21 день. Город закупил 54 тыс. специальных насадок-распылителей для назальной вакцинации.

Ранее мы писали, что назальная вакцинация "Спутником V" началась в Петербурге. "Спутник V" забирается шприцем, затем игла заменяется на насадку, и с помощью неё проводится орошение. Главное — не чихнуть.

Фото: Piter.tv

