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Назальная вакцинация "Спутником V" началась в Петербурге
Сегодня, 20:11
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Назальная вакцинация "Спутником V" началась в Петербурге

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"Спутник V" забирается шприцем, затем игла заменяется на насадку, и с помощью неё проводится орошение. Главное — не чихнуть.

В Петербурге 26 сентября началась назальная вакцинация. Пациенту в нос вставляют распылитель, глубокий вдох, и вакцина отправляется в пазухи.  

Вакцину вводят через специальную насадку-распылитель. Партию из 54 тыс. штук поставили в город недавно. "Спутник V" забирается шприцем, затем игла заменяется на насадку, и с помощью неё проводится орошение. Главное — не чихнуть.

Сертификат получают на "Госуслугах" как обычно. 

Ранее специалист комздрава назвала преимущества назального метода вакцинации.

Фото: Piter.tv
 

Теги: вакцина, назальная
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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