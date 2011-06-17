Назальная вакцинация "Спутником V" началась в Петербурге

"Спутник V" забирается шприцем, затем игла заменяется на насадку, и с помощью неё проводится орошение. Главное — не чихнуть.

В Петербурге 26 сентября началась назальная вакцинация. Пациенту в нос вставляют распылитель, глубокий вдох, и вакцина отправляется в пазухи.

Вакцину вводят через специальную насадку-распылитель. Партию из 54 тыс. штук поставили в город недавно. "Спутник V" забирается шприцем, затем игла заменяется на насадку, и с помощью неё проводится орошение. Главное — не чихнуть.

Сертификат получают на "Госуслугах" как обычно.

Ранее специалист комздрава назвала преимущества назального метода вакцинации.

Фото: Piter.tv

