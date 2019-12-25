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Специалист комздрава назвала преимущества назального метода вакцинации
Сегодня, 16:17
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Специалист комздрава назвала преимущества назального метода вакцинации

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Недавно в город поступила крупная партия назальных насадок.

Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Лариса Соловьева рассказала, чем назальная вакцинация отличается от традиционной — с помощью укола.

Как отметила специалист в эфире телеканала "Санкт-Петербург", назальный метод введения вакцины мягче обычных уколов. Кроме того, возможные побочные эффекты проявляются не так активно, как в случае с уколом. Так, например, точно не будет раздражения в месте инъекции. 

Еще одно преимущество заключается в том, что вакцина вводится в основные "ворота" для коронавируса. Препарат действует и в тех случаях, когда болезнь пытается попасть в человека через органы дыхания. Основой назальной вакцины является первый компонент "Спутника V". Такой метод можно использовать и при ревакцинации. 

На данный момент уровень заболеваемости коронавирусом находится на достаточно высоком уровне. В Петербурге официально заболевают по 3500 и более человек в день.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, назальный мето, спутник v
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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