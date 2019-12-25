В России зафиксирован новый рекорд по смертям от коронаивруса за сутки

Накануне, 28 октября, от коронавируса в стране умерли 1159 человек.

За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 1163 человека. Это новый рекорд с начала пандемии. Такие данные приводит оперштаб в своем Telegram-канале.

Так, в Москве скончались за прошедшие сутки 93 человека, на втором месте по данному показателю Петербург, где умерли 76 пациентов. Далее идет Московская область с 42 умершими от коронаивруса.

В России с начала пандемии от COVID-19 умерли более 236 тыс. человек.

Отметим, что накануне, 28 октября, в стране было зафиксировано 1159 летальных исходов от коронавируса.

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