Названы поликлиники, в которых можно сделать назальную вакцину "Спутник V"

Комитет по здравоохранению Петербурга опубликовал список поликлиник, в которых делают назальную вакцину против коронавируса "Спутник V". В него вошли 90 поликлиник.
В ведомстве отмечают, что назальная форма предпочтительна для повторной вакцинации, она практически не имеет побочных эффектов и легче переносится. Как и "Спутник V" в виде укола, препарат состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в три недели.
За две недели с поступления насадок-распылителей для вакцинации в городе таким способом привились 1859 человек.
Список поликлиник можно посмотреть здесь.
Фото: комитет по здравоохранению
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