Названы поликлиники, в которых можно сделать назальную вакцину "Спутник V"

Это безболезненная вакцинация, а также с меньшими побочными эффектами.

Комитет по здравоохранению Петербурга опубликовал список поликлиник, в которых делают назальную вакцину против коронавируса "Спутник V". В него вошли 90 поликлиник.

В ведомстве отмечают, что назальная форма предпочтительна для повторной вакцинации, она практически не имеет побочных эффектов и легче переносится. Как и "Спутник V" в виде укола, препарат состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в три недели.

За две недели с поступления насадок-распылителей для вакцинации в городе таким способом привились 1859 человек.

Список поликлиник можно посмотреть здесь.

Фото: комитет по здравоохранению