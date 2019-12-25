  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Названы поликлиники, в которых можно сделать назальную вакцину "Спутник V"
Сегодня, 16:49
91
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Названы поликлиники, в которых можно сделать назальную вакцину "Спутник V"

0 0

Это безболезненная вакцинация, а также с меньшими побочными эффектами.

Комитет по здравоохранению Петербурга опубликовал список поликлиник, в которых делают назальную вакцину против коронавируса "Спутник V". В него вошли 90 поликлиник.

В ведомстве отмечают, что назальная форма предпочтительна для повторной вакцинации, она практически не имеет побочных эффектов и легче переносится. Как и "Спутник V" в виде укола, препарат состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в три недели. 

За две недели с поступления насадок-распылителей для вакцинации в городе таким способом привились 1859 человек.

Список поликлиник можно посмотреть здесь. 

Фото: комитет по здравоохранению

Теги: назальная вакцина, спутник v
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии