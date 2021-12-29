Путин: "Спутник V" эффективен против "омикрон"-штамма коронавируса

Президент допустил, что российская вакцина может быть даже эффективнее других.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с праительством заявил, что вакцина "Спутник V", согласно имеющимся данным, против "омикрон"-штамма коронавируса работает эффективно.

Может быть, даже эффективнее, чем другие вакцины, которые применяются в мире. Владимир Путин, президент России

Путин отметил, что очевидна нейтрализация вируса вакциной.

На совещании с кабмином Путин также поручил проработать вопросы вакцинации и мобилизации учреждений. Данные меры призваны помочь подготовиться к удару вируса на новом витке.

Видео: kremlin.ru