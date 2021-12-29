Путин: "Спутник V" эффективен против "омикрон"-штамма коронавируса

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с праительством заявил, что вакцина "Спутник V", согласно имеющимся данным, против "омикрон"-штамма коронавируса работает эффективно.
Может быть, даже эффективнее, чем другие вакцины, которые применяются в мире.
Владимир Путин, президент России
Путин отметил, что очевидна нейтрализация вируса вакциной.
На совещании с кабмином Путин также поручил проработать вопросы вакцинации и мобилизации учреждений. Данные меры призваны помочь подготовиться к удару вируса на новом витке.
Видео: kremlin.ru
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