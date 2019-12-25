В Петербург доставили 270 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт"

Доставили также вакцину "Спутник V" – 29 400 комплектов из двух доз.

В воскресенье, 21 ноября, на фармабазу Петербурга поступили новые партии вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, доставили вакцину "Спутник Лайт" – в количестве 270 тысяч доз, а "Спутник V" – 29 400 комплектов из двух доз. Всего, включая субботу 20 ноября, в Петербурге привито 2 464 192 человека, из них "Спутником Лайт" - 440 995 человек. Отметим, что полностью закончили цикл вакцинации – 2 108 890 человек. Количество ревакцинированных составляет 113 154 человека.

Напомним, что согласно обновленной версии временных методических рекомендаций Минздрава РФ, вакцину "Спутник Лайт" рекомендовано использовать для пациентов, перенесших COVID-19, спустя 6 месяцев или вакцинированных ранее (более 6 месяцев) любой вакциной для профилктики COVID-19.

Ранее Путин прошел ревакцинацию "Спутником Лайт" от коронавиурсной инфекции.

Фото: Piter.tv