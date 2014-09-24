Путин прошел ревакцинацию "Спутником Лайт" от коронавиурсной инфекции

Путин рассказал, что хорошо себя чувствует после проведенной ревакцинации "Спутником Лайт".

В воскресенье, 21 ноября, Президент России Владимир Путин сообщил, что прошел ревакцинацию от коронавируса "Спутником Лайт", передает ТАСС.

Путин рассказал, что хорошо себя чувствует после проведенной ревакцинации "Спутником Лайт". По словам президента, после прививки чувствует себя нормально, "нормальное состояние".

В воскресенье он встретился с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

Ранее Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Фото: kremlin.ru