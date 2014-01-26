Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Главы России и Армении договорились о дальнейших контактах.

Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщили представители пресс-службы Кремля. Известно, что данное общение между политиками состоялось уже второй раз за последнюю неделю. Стороны поднимали вопросы по урегулированию и стабилизации обстановки на государственной границе между Ереваном и Баку.

Продолжено обсуждение ситуации в в контексте реализации трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Никол Пашинян выразил признательность за активные посреднические усилия России. Условлено о дальнейших контактах. пресс-служба Кремля

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Фото: Kremlin.ru

