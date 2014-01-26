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Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Сегодня, 13:03
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Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

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Главы России и Армении договорились о дальнейших контактах.

Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщили представители пресс-службы Кремля. Известно, что данное общение между политиками состоялось уже второй раз за последнюю неделю. Стороны поднимали вопросы по урегулированию и стабилизации обстановки на государственной границе между Ереваном и Баку.

Продолжено обсуждение ситуации в в контексте реализации трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Никол Пашинян выразил признательность за активные посреднические усилия России. Условлено о дальнейших контактах.

пресс-служба Кремля

Дерипаска поспорил с Ходорковским о конце президентского срока Путина.

Фото: Kremlin.ru
 

Теги: азербайджан, армения, владимир путин, госграница, нагорный карабах, никол пашинян, телефонные переговоры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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evedimov
Сегодня 13:17

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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