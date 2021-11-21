Дерипаска поспорил с Ходорковским о конце президентского срока Путина

Бизнесмены не сошлись в позициях о значении правительства Путина.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска поспорил с Михаилом Ходорковским о конце президентского срока Владимира Путина. Основатель компании не согласился с мнением бывшего главы ЮКОСа о том, какие последствия уход главы государства могут иметь для РФ. Ранее Михаил Ходорковский в эфире радиостанции "Эхо Москвы" оценил американский проект резолюции конгресса США о непризнании Путина президентом после 2024 года. Этот документ предприниматель счел реальной угрозой со стороны Вашингтона.

Такое обсуждение, если оно будет развиваться, будет вести к делегитимации режима в международном общественном восприятии. Михаил Ходорковский

Эксперт подчеркнул, что если бы в России власть менялась, "пар бы как-то спускался". Бизнесмен считает, что сейчас в обществе растет напряженность. Однако люди понимают, что вечно править Владимир Путин не может. Ходорковский пошутил о том, что некоторые верят в то, что глава РФ будет жить вечно. В числе таких сторонников гость программы назвал Дерипаску.

В качестве ответа своему коллеге Олег Дерипаска в собственном Telegram-канале написал о том, что бизнесмен "электризует своих сторонников издалека нетерпением перемен".

Олег Дерипаска заявил о риске вооруженных конфликтов в Азии в ближайшие три-четыре года.

Видео: Youtube/Эхо Москвы