Миллиардер рассказал о необходимости противостоять угрозе в Тихом океане.

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил о риске вооруженных конфликтов в Азии в ближайшие три-четыре года. Такое заявление бизнесмен сделал в собственном аккаунте в Telegram. По мнению специалиста, уже сейчас Москве следует прекратить действовать из расчета возможной агрессии со стороны Запада и обратить внимание на реальную опасность. Он признал, что РФ не готова к боевому столкновению в регионе Тихого океана.

Разумно было бы, оценив реальные риски, честно сказать: у нас нет риска получить серьезные проблемы на западном направлении. Олег Дерипаска, бизнесмен

Эксперт добавил, что России следует изменить нынешние приоритеты развития. В частности, лучшим вариантом будет обратить внимание на создание новой стратегии по развитию Дальнего Востока и Восточной Сибири. Программа привлечет в регион крупные финансовые потоки - не менее половины ВВП РФ. Чтобы суметь противостоять угрозе, РФ требуется переселить около 5-6 млн человек в эти два субъекта, а также создать там перерабатывающие заводы добываемого сырья, развивать сельскохозяйственную отрасль и развивать инфраструктуру.

ФБР завершило обыск в доме родственников Олега Дерипаски в Вашингтоне.

Фото: Фото: Instagram / Олег Дерипаска

