Астрономы открыли гигантскую черную дыру, "поймавшую" шесть галактик

Астрофизики заявили, что это прольет свет на формирование черных дыр в начале жизни Вселенной.

Астрономы открыли гигантскую черную дыру, "поймавшую" шесть древних галактик. Об этом сообщили европейские и американские ученые в публикации для издания Astronomy & Astrophysics Letters. По данным астрофизиков, объект располагается в созвездии Льва.

Предположительно, галактики были схвачены притяжением сверхмассивной черной дыры в центральной части созвездия. Данное открытие позволит специалистам изучить то, как черные дыры достигли огромной массы в начале жизни Вселенной. Не исключается, что черные дыры располагаются внутри плотных скоплений темной материи. Данной версии придерживается ученый Колин Норман из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе (США).

Общепринятой версией считается о сверхмассивной черной дыре в центре каждой галактики. В частности, такая дыра существует и в Млечном Пути. Благодаря своей массе она удерживает в галактике огромную массу вещества. Ранее наука говорила о том, что сверхмассивные черные дыры формировались из-за слияний черных дыр звездной массы. Эта теория никак не могла объяснить появление сверхгигантов, которые были в первых галактиках, когда с момента образования Вселенной прошло менее миллиарда лет. Сейчас ученые предполагают, что черные дыры формируются внутри плотных регионов Вселенной.

Астрономы смогли получить первое многочастотное изображение галактики.

Фото: Pixabay.com