В США рассказали об опасности российских систем РЭБ

Полковник Скот Вудворд предупредил о том, что камуфляж не спасет бронетехнику от российских РЭБ.

В США рассказали об опасности российских систем радиоэлектронной борьбы. Об этом написали журналисты из The Drive.По мнению автора публикации, РЭБ из России представляют для американских военных угрозу. Это связано с тем, что они могут обнаруживать и атаковать цели противника даже при условиях тщательной маскировки. The Drive ссылается на информацию, полученную от командира 11-го танкового кавалерийского полка полковника Скота Вудворда.

Как выглядит ваша сигнатура для систем РЭБ — более широкий вопрос. Если я вижу вас так, не имеет значения, какой у вас камуфляж прокомментировал Скот Вудворд

В Twitter-аккаунте военный написал, что системы РЭБ испытываются в Национальном учебном центре в штате Калифорния. Тесты показали, что даже в ночное время замаскированная бронетехника оказывается под угрозой. Она оставляет 12-километровый радиоэлектронный след, который видят РЭБ.

Российские комплексы РЭБ "сломали" американские F-35.

Видео: Youtube/Минобороны России