Российская РЭБ "Былина" самостоятельно уничтожит противника

Комплекс оснащен элементами искусственного интеллекта.

Российская армия в ближайшее время получит комплексы радиоэлектронной борьбы РБ-109А "Былина". Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на собственные источники в Минобороны РФ. По данным журналистов, поставки в вооруженные силы России "Балин" завершатся в 2025 году. План уже утвержден военным ведомством.

"Былина" оснащена искусственным интеллектом. Техника способна самостоятельно анализировать обстановку на местности, а также искать и классифицировать цели противника. В этих вопросах машине не нужен оператор. Она способна функционировать в режиме реального времени. После того, как РБ определяет врага, она также выбирает средства ликвидации или подавления. Оборудование для "Былины" монтируется при помощи пяти грузовиков высокой проходимости.

По данным главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, поставки комплексов "Былина" увеличит эффективность РЭБ России на 40-50 процентов. Впервые данный комплекс применен военными во время учений на программе "Запад-2017".

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