Боевые корабли НАТО направляются в Черное море

Три фрегата Североатлантического альянса следуют к Босфору.

Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО направляются в Черное море. Об этом сообщили журналисты "Интерфакса" со ссылкой на стамбульские информационные порталы. По данным местных СМИ, корабли Североатлантического альянса уже прошли через Дарданеллы и движутся к Босфору.

Флагманами группы являются канадский фрегат HMCS Fredericton, итальянский Virginio Fasan и турецкий TCG Salihreis. К ним должен присоединиться фрегат Regina Maria, который вышел из румынского порта. Корабль вышел из порта Констанца еще 22 марта. В ВМС Румынии прокомментировали ситуацию. Военные заявили, что целью сил НАТО будет выполнять задачи наблюдения за морской, воздушной и подводной обстановкой в регионе. Они проведут совместные учения, отработают действия корабельных групп, авиации, РЭБ.

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Видео: YouTube/Иван Бошку