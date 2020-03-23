В США рассказали о превосходстве украинских Т-80 над российскими. Об этом заявили журналисты в издании The National Interest. Они напомнили, что советский Т-80 является самым шустрым танком с газотурбинным двигателем.
В случае войны с НАТО Т-80 смогут добраться до Ла-Манша менее чем за неделю, всего за пять дней
говорит автор публикации
Однако журналисты напоминает, что по топливной эффективности украинские модели превосходят российские модификации. Это связано с тем, что Украина оборудовала свои танки дизельной силовой установкой.
в NI считают, что газотурбинный двигатель создает логистические проблемы, связанные с эксплуатацией техники. Расхода топлива для данного двигателя требуется слишком много. Именно поэтому Т-80 с дизельными двигателями выигрывают по эффективности. Данные модели поставляются на Кипр и в Пакистан.
The National Interest объяснил, почему танк Т-72 "не умрет".
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