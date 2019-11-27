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The National Interest объяснил, почему танк Т-72 "не умрет"

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Обозреватель Калеб Ларсон рассказал о преимуществах танка.

Обозреватель The National Interest Калеб Ларсон объяснил, почему танк Т-72 "не умрет". Военный эксперт назвал Т-72 "старым русским танком, который не умрет". Это объясняется тем, что советским конструкторам удалось довести динамические свойства до превосходного уровня.

Сейчас Россия использует тысячи этих машин с повышенными характеристиками живучести

прокомментировал специалист

Эксперт рассказал, что танк Т-72 имеет относительно легкий вес с 41 тонну и двигатель с мощностью более 1,1 тысячи л.с. Небольшая масса обеспечена за счет компактности корпуса внешнего и внутреннего. По словам Ларсона, Т-72 не имеет равных аналогов по вездеходным характеристикам. Обозреватель отметил, что при обеспечении современной модернизации данная модель танка будет востребована еще долго.

The National Interest назвал основные преимущества танка Т-54/55.

Видео: YouTube/Легенда 2020

Теги: n-72, national interest
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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