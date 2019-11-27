Советский танк имеет достоинства, которые переигрывают возможности M1 Abrams.

National Interest назвал основные преимущества танка Т-54/55. Перевод материала привела "Российская газета". По данным журналистов, серийное производство данной боевой техники началось еще в 1958 году в СССР. Успех танка заключается в его мобильности, высокой огневой мощи, бронировании и ремонтопригодности. Об этом рассказал военный обозреватель Калеб Ларсон. Аналитик добавил, что Т-55 выигрывает у современных танков за счет более простой логистики. Преимущество работает в сравнении, например, с M1 Abrams.

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С советского времени танк продолжает использоваться в России, а также еще более чем в полусотни странах. Танк показал свою эффективность в войнах на Ближнем Востоке, конфликтах в Африке, Восточной Азии. Советские разработчики оснастили танк 100-мм нарезной полукруглой башней. Уникальная конструкция позволяет без ущерба для внутреннего пространства размещать и пушку, и персонал. Впервые в Т-55 литно-катаную броню дополнили системой ядерной, химической и биологической защиты.

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