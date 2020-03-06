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Названа дата премьеры Т-90М "Прорыв"

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Танк покажут 9 мая во время праздничных торжеств в Москве.

Названа дата премьеры российского танка Т-90М "Прорыв". Его покажут зрителям на московском параде в честь Дня Победы на Красной площади. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на представителей оборонно-промышленного комплекса. Танки пройдутся в колонне боевой техники.

Напомним, что  "Прорыв" успешно завершил государственные испытания. В ближайшее время технику на вооружение примут войска РФ. Танк Т-90М представляет собой модернизированную версию Т-90А. Он разрабатывался в рамках опытно-конструкторского проекта "Прорыв-3". 

Т-90М оснащен динамической защитой третьего поколения. Она способна противостоять известным противотанковым системам. Масса танка не превышает 50 тонн. Это дает технике преимущество в виду мобильности.

Ранее Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой "Вихрь".

Видео: YouTube/AiirSource Military

Теги: вооружение, прорыв, т-90м, танк
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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