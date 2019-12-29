Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой "Вихрь"

"Вихрь" также уничтожил танк.

Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой сверхзвуковой управляемой ракетой. Вихрь был задействован во время боевых учений против самолета на автопилоте. Журналисты Звезды опубликовали видео с кадрами уничтожения воздушной цели противника. Также военные смогли ликвидировать при помощи вооружения танк.

Удар нанесен по движущейся машине, из которой предварительно эвакуировали танкиста. Это было сделано при помощи вертолета.

Ранее в партии "Слуга народа" анонсировали кадровые перестановки.

Видео: YouTube/Military Wolf