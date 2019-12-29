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Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой "Вихрь"

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"Вихрь" также уничтожил танк.

Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой  сверхзвуковой управляемой ракетой. Вихрь был задействован во время боевых учений против самолета на автопилоте.  Журналисты Звезды опубликовали видео с кадрами уничтожения воздушной цели противника. Также военные смогли ликвидировать при помощи вооружения танк.

Удар нанесен по движущейся машине, из которой предварительно эвакуировали танкиста. Это было сделано при помощи вертолета.

Ранее в партии "Слуга народа" анонсировали кадровые перестановки.

Видео: YouTube/Military Wolf

Теги: вихрь, противотанковая ракета, су-25
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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