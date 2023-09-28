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Су-25 уничтожили технику и пехоту ВСУ в курском приграничье

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Штурмовая авиация выполнила задачу командования на СВО.

Российские боевые экипажи штурмовых самолетов Су-25 уничтожили живую силу и замаскированную боевую технику Вооруженных сил Украины, размещенную в приграничных районах на территории Курской области.  Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве предоставили через социальные сети кадры выполнения задачи летчиками на специальной военной операции. запуски снарядов производились парами с малых высот. Затем пилоты выполнили маневры с выпуском тепловых ловушек. Далее борты успешно вернулись на аэродром.

Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары. В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ.

пресс-служба Минобороны РФ

Расчеты "Гиацинт-Б" уничтожили склад боеприпасов ВСУ на каховском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, всу, курская область, минобороны, сво, су-25
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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