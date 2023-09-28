Су-25 уничтожили технику и пехоту ВСУ в курском приграничье

Штурмовая авиация выполнила задачу командования на СВО.

Российские боевые экипажи штурмовых самолетов Су-25 уничтожили живую силу и замаскированную боевую технику Вооруженных сил Украины, размещенную в приграничных районах на территории Курской области. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве предоставили через социальные сети кадры выполнения задачи летчиками на специальной военной операции. запуски снарядов производились парами с малых высот. Затем пилоты выполнили маневры с выпуском тепловых ловушек. Далее борты успешно вернулись на аэродром.

Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары. В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ. пресс-служба Минобороны РФ

Расчеты "Гиацинт-Б" уничтожили склад боеприпасов ВСУ на каховском направлении.

Фото и видео: Минобороны России