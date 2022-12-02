Задача выполнена пехотой Северного флота в составе "Днепра" на СВО.

Российские артиллеристы из состава морской пехоты Северного флота уничтожили склад боеприпасов армии киевского режима, размещенный на правом берегу реки Днепр на каховском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Задача выполнена на территории Херсонской области. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве указали, что расчет беспилотников позже зафиксировал ликвидацию объекта противника, а также детонацию снарядов. В работе по ели военнослужащие "Днепра" задействовали 152-миллиметровые буксируемые пушки "Гиацинт-б".

БПЛА выявил автомобиль ВСУ, который выгружал боеприпасы в заброшенное здание на правом берегу Днепра. После доразведки и подтверждения цели, координаты были переданы расчету. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие. пресс-служба Минобороны РФ

"Грады" группировки "Север" уничтожили позиции и технику ВСУ в Курской области.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо