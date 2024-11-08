"Грады" группировки "Север" уничтожили позиции и технику ВСУ в Курской области

Задача выполнена артиллеристами на СВО.

Российские артиллеристы уничтожили позиции с личным составом и боевую технику Вооруженных сил Украины, расположенные на приграничной территории в Курской области. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве указали, что задача выполнена силами "Северной" группировки войск. Известно, что реактивные системы залпового огня "Град" в круглосуточном режиме несут службу в зоне проведения специальной военной операции. В рамках ведения воздушной разведки военнослужащими выявляются участки местности, на которых сосредоточены подразделения противника. Далее разведчики передают координаты целей ВСУ артиллерийским расчетам для их уничтожения.

"Град" при выполнении огневых задач уничтожили позиции с живой силой и боевую технику украинских террористических формирований в приграничном районе Курской области. пресс-служба Минобороны РФ

Расчеты "Мста-С" уничтожили замаскированную технику ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России