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Расчеты "Мста-С" уничтожили замаскированную технику ВСУ

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Задачу выполнили силы "Запада" на СВО.

Российские боевые расчеты "Мста-С" во время выполнения огневой задачи в зоне специальной военной операции  успешно ликвидировали замаскированную в лесополосе самоходную артиллерийскую установку Krab (САУ) "Krab" польского производства, буксируемые пушки, танки и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ). шной обороны в ходе дежурства защитил передовые подразделения ВС РФ.  Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве указали, что задача выполнен "Западной" группировкой войск. Средства объективного контроля подтвердили, что цели противников успешно ликвидированы. Военнослужащие добавили, что отечественные САУ работают при любых погодных условиях, в то время как техника армии киевского режима с их титановыми дулами непригодна для сильных морозов.

Кошмарить мы можем по-разному — есть снаряды и дымовые, и световые. Можем поражать противника вглубь, то есть из-под земли его достать, закопать снарядом. Плюс мы можем делать взрыватель осколочным, который взрывается над землей и поражает пехоту противника.

командир расчета "Мста-С" с позывным "Коча"

Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Су-34.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артиллерис, всу, минобороны, мста-с, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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