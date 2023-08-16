Задачу выполнили силы "Запада" на СВО.

Российские боевые расчеты "Мста-С" во время выполнения огневой задачи в зоне специальной военной операции успешно ликвидировали замаскированную в лесополосе самоходную артиллерийскую установку Krab (САУ) "Krab" польского производства, буксируемые пушки, танки и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ). шной обороны в ходе дежурства защитил передовые подразделения ВС РФ. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве указали, что задача выполнен "Западной" группировкой войск. Средства объективного контроля подтвердили, что цели противников успешно ликвидированы. Военнослужащие добавили, что отечественные САУ работают при любых погодных условиях, в то время как техника армии киевского режима с их титановыми дулами непригодна для сильных морозов.

Кошмарить мы можем по-разному — есть снаряды и дымовые, и световые. Можем поражать противника вглубь, то есть из-под земли его достать, закопать снарядом. Плюс мы можем делать взрыватель осколочным, который взрывается над землей и поражает пехоту противника. командир расчета "Мста-С" с позывным "Коча"

Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Су-34.

Фото и видео: Минобороны России