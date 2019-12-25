В Sohu рассказали об преимуществах "Красух".

Российские комплексы РЭБ способны "сломать" американские истребители F-35. Об этом сообщили журналисты из китайского издания Sohu. Перевод материала предоставили в "ПолитРоссии". Авторы публикации уверены, что РФ способна "одним махом" парализовать американскую боевую авиацию.

Россия придумала уникальную систему, способную парализовать самые навороченные американские самолеты. С ее помощью военные смогут обезвреживать даже новейший F-35 прокомментировал автор материала

В Sohu напомнили, что США жаловались на российскую РЭБ "Красуха", которая "сожгла" электронику в американских истребителях F-35 и F-22 на Ближнем Востоке. пилотам самолетов пришлось постараться, чтобы вернуться на свои авиабазы. Они не могли ориентироваться на местности. В связи с этим в Китае сделали выводы, что "Красухи" являются одной из основных угроз для Пентагона.

Напомним, что Америка также имеет средства радиоэлектронной борьбы. Однако российские аналоги имеют больший функционал. Они могут создавать помехи, которые приводят к неработоспособности оборудования противника. В Sohu добавили, что стоимость одной "Красуха" не сравнима с ценой одного истребителя. На эксплуатацию F-35 СШа приходится тратить сотни миллионов долларов, а сама разработка обошлась стране в 50 миллиардов долларов.

Российская РЭБ "Былина" самостоятельно уничтожит противника.