Российские РЭБ мешают работе иностранной разведки на полуострове.

СМИ рассказали о препятствии для кораблей НАТО при разведке у Крыма. Об этом сообщили силовые структуры региона "РИА Новостям". По словам спикера, береговые средства радиоэлектронной борьбы практически не позволяют кораблям альянса проводить разведку.

Как результат, корабли НАТО разворачиваются и уходят прокомментировал источник

Действия НАТО считаются экспертами из РФ "попыткой проникновения в коммуникационные и цифровые сети". Специалист рассказал, что РЭБ в Крыму испытываются в реальных условиях противодействия. ПЭБ делают неэффективной не только работу иностранной разведки, но и мешают навигационным системам кораблей. Они заставляют сбиваться настройки, из-за чего кораблям показываются ложные координаты. В результате чего экипажи кораблей остаются дезориентированными.

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