После тестов АПЛ передадут ВМФ России.

Атомная подлодка "Князь Владимир" начала финальные испытания. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. Специалист объяснил, что головной крейсер АПЛ стратегического назначения проекта 955А "Борей-А" вышел в море на контрольные испытания. Известно, что "Князь Владимир" ушел во вторник из Северодвинска в Белое море. После тестов подлодка будет включена в состав Военно-морского флота России. По предварительной информации. АПЛ должна быть принята в боевой состав до конца мая.

"Князь Владимир" полностью завершил государственные испытания осенью 2019 года. В рамках тестов с борта АПЛ был произведен учебно-боевой пуск баллистической ракеты "Булава". В настоящее время представители "Севмаша" занимаются созданием еще четырех АПЛ проекта "Борей-А". Чиновники подписали документы на изготовление еще двух подлодок данного проекта.

Напомним, что проекты 955 и 955А разработаны ЦКБ "Рубин", которое входит в состав ОСК. Каждая АПЛ несет по 16 межконтинентальных "Булав". Сейчас Северный и Тихоокеанский флот России имеют в составе три ракетоносца проекта 955.

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Видео: YouTube / Минобороны России