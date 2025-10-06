Трамп сообщил о создании новой атомной подлодки класса "Вирджиния"

Глава США рассказал о причинах зависти других стран в отношении "морских котиков".

Американский президент-республиканец Дональд Трамп сообщил о планируемом создании новой атомной подлодки класса "Вирджиния". Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления на торжественном параде в честь Военно-морских сил США. Иностранный политик пояснил, что речь идет о многоцелевых атомных субмаринах четвертого поколения.

В этом декабре мы заложим киль новой подлодки класса "Вирджиния". Дональд Трамп, глава США

Дополнительно лидер Белого дома заметил, что что собирается направить Национальную гвардию в город Чикаго. Дональд Трамп пояснил, что штат получит от федеральных властей все, что нужно в сфере безопасности.

Фото и видео: Белый дом