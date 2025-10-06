Трамп сообщил о создании новой атомной подлодки класса "Вирджиния"

Американский президент-республиканец Дональд Трамп сообщил о планируемом создании новой атомной подлодки класса "Вирджиния". Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления на торжественном параде в честь Военно-морских сил США. Иностранный политик пояснил, что речь идет о многоцелевых атомных субмаринах четвертого поколения.
В этом декабре мы заложим киль новой подлодки класса "Вирджиния".
Дональд Трамп, глава США
Дополнительно лидер Белого дома заметил, что что собирается направить Национальную гвардию в город Чикаго. Дональд Трамп пояснил, что штат получит от федеральных властей все, что нужно в сфере безопасности.
Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном.
Фото и видео: Белый дом
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все